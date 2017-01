Calciomercato Roma, dalla Spagna: Monchi nuovo Ds dopo gennaio

09/01/2017 21:48

CALCIOMERCATO ROMA/ Ramón Rodríguez Verdejo, meglio conosciuto come Monchi, sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. In Spagna ne sono sicuri: come riportato da 'Elcorreoweb.es', l'attuale Ds del Siviglia ha comunicato al presidente del club andaluso José Castro che lascierà la società al termine del calciomercato di gennaio per trasferirsi definitivamente in giallorosso. La Roma, inoltre, sarebbe pronta a pagare la clausola di 5 milioni di euro per liberare in anticipo Monchi. Il suo arrivo nella capitale permetterà alla Roma di programmare il mercato della prossima stagione nella quale i giallorossi punteranno a ridurre il gap con la Juventus nella lotta allo scudetto.

S.F.