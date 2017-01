Calciomercato Lazio, allarme de Vrij: Chelsea e Manchester United non mollano

09/01/2017 21:25

CALCIOMERCATO LAZIO/ Novità importanti sul futuro di Stefan de Vrij, difensore centrale olandese pilastro della retroguardia di Simone Inzaghi. Come riportato in serata da 'Sky Sport', il Chelsea e il Manchester United sono tornare alla carica per strappare il giocatore ai biancocelesti. L'ex Feyenoord è da tempo alle prese con il rinnovo contrattuale con la Lazio, società alla quale è legato fino al 30 giugno del 2018. Il prolungamento non è ancora arrivato nonostante le parti in causa ne parlino già da diversi mesi e in caso di mancato rinnovo, si alzerebbero le percentuali di partenza a giugno da parte di de Vrij. La volontà della Lazio è quella di trattenerlo in questa sessione di mercato per poi 'fare cassa' a fine stagione.

S.F.