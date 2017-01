Calciomercato Marsiglia, clamoroso: Drogba apre al grande ritorno!

09/01/2017 20:26

CALCIOMERCATO MARSIGLIA/ Didier Drogba apre al ritorno all'Olympique Marsiglia. L'attaccante ivoriano svincolato dopo l'esperienza nella MLS statunitense con la maglia del Montreal Impact, ha annunciato di voler tornare a giocare in Ligue 1 proprio nei giorni in cui si parla dell'interesse dell'OM nei suoi confronti. "C'è la possibilità di tornare in Francia, è vero, ma di più non voglio dire" ha dichiarato l'ex bomber del Chelsea a 'Canal+'. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Drogba, i suoi rappresentanti e i dirigenti marsigliesi per capire se l'affare può andare in porto: si lavora ad un contratto di sei mesi per poi valutare un eventuale prolungamento al termine della stagione.

S.F.