Calciomercato Milan, idea Marchetti

09/01/2017 19:57

CALCIOMERCATO MILAN MARCHETTI / L'irruzione del Genoa su Marco Storari impone al Milan di battere anche altri sentieri di mercato. Il passaggio di Gabriel al Cagliari potrebbe infatti concretizzarsi lo stesso e per non farsi cogliere impreparati i rossoneri stanno già vagliando alternative all'ex portiere della Juventus. Tra i nomi finiti sul taccuino della dirigenza meneghina, figura anche quello di Federico Marchetti. Il portiere della Lazio potrebbe anche accettare di fare il secondo, come successo anche in passato, prima che saltasse lo scambio con il bianconero Neto per il rifiuto del portiere brasiliano al trasferimento in biancoceleste.

G.A e D.T.