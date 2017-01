Best Fifa Men's Player Award, vince Ronaldo: che frecciatina al Barcellona!

09/01/2017 19:49

BEST FIFA MEN'S PLAYER AWARD RONALDO / E' Cristiano Ronaldo il miglior calciatore della Fifa: il portoghese ha battuto la concorrenza di Lionel Messi e Antoine Griezmann. Per il fuoriclasse del Real Madrid si tratta del secondo riconoscimento dopo la conquista del Pallone d'Oro.

Nel discorso di ringraziamento l'attaccante non ha risparmiato una frecciatina al suo rivale di sempre Messi e ai calciatori del Barcellona, assenti alla cerimonia. In chiusura di discorso, infatti, Ronado ha affermato sorridendo: "Mi dispiace che i miei amici del Barcellona non siano qui oggi". Dopo la frase ha accennato al sua tipica esultanza.

B.D.S.