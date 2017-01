The FIFA Puskas Award 2016, vince Faiz Subri e cerca i ringraziamenti sullo smartphone!

09/01/2017 19:39

FIFA PUSKAS AWARD FAIZ SUBRI / E' di Faiz Subri il premio per il gol più bello dell'anno: il calciatore malese ha vinto il Fifa Puskas Award 2016 battendo Marlone e Daniuska Rodriguez per un fantastico calcio di punizione. Simpatico siparietto al momento della consegna del premio: il calciatore del Penang al momento dei ringraziamenti a tirato fuori lo smartphone per cercare il discorso perdendo qualche secondo e regalando un sorriso ai presenti in sala.

B.D.S.