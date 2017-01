09/01/2017 19:50

NACIONAL RONALDINHO / Continuano incessanti le voci di mercato realtive a Ronaldinho. L'ultima squadra ad interessarsi all'ex attaccante del Milan è il Nacional de Montevideo. Intervenuto sulle frequenze di '1010 AM', il presidente del club uruguaiano, José Luiz Rodriguez ha dichiarato: "Ci stiamo provando, ma non è facile. Stiamo parlando da 20 giorni, stiamo cercando degli sponsor per facilitare le cose, ma la vedo molto complicata".

D.T.