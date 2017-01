Roma, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti risponde a Spalletti

09/01/2017 19:23

ROMA SPALLETTI VS GIORNALISTI - Lo sfogo contro la stampa romana di Luciano Spalletti nel post gara di Genoa-Roma, giocata ieri sera a 'Marassi', ha inditto il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a diramare una nota ufficiale per rispondere alle 'accuse' del tecnico dei giallorossi.

Questo il testo del comunicato: “L’Associazione allenatori richiami il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, al rispetto delle regole che salvaguardano il corretto rapporto con i giornalisti. Le sue dichiarazioni suonano come pretestuose, gratuite e totalmente fuori luogo nei confronti dei colleghi della stampa romana che quotidianamente seguono le vicende della squadra giallorossa, avendo come unico obiettivo una informazione corretta e puntuale. Ancora una volta Spalletti ha dimostrato l’incapacità di sostenere con i giornalisti un confronto civile e dialettico. Ci auguriamo che questa sia l’ultima occasione in cui il Consiglio dell’Ordine è costretto a prender posizione per tutelare il sacrosanto diritto dei giornalisti di fare il loro mestiere, senza essere accusati di parzialità o, peggio ancora, di destabilizzare l’ambiente. Il Cnog torna a chiedere un intervento dell’Assoallenatori affinchè richiami Spalletti al rispetto delle regole“.

IL VIDEO DELLO SFOGO DI SPALLETTI

F.S.