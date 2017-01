Calciomercato Milan, pressing Genoa per Storari: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo) ed Eleonora Trotta (@elenora_trotta)

09/01/2017 19:11

STORARI GENOA MILAN / Si complica la pista Marco Storari per il Milan. Il grave infortunio di Perin ha fatto entrare in scena in maniera prepotente il Genoa. Il club ligure cerca, infatti, un portiere di esperienza per sopperire all'assenza del 24enne di Latina e, secondo le indiscrezioni in possesso di Calciomercato.it, l'attuale estremo difensore del Cagliari rappresenta ad oggi una pista molto calda per un eventuale ingaggio semestrale. Resta tuttavia in agenda l'incontro in programma stasera tra dirigenza rossonera e dirigenza sarda per parlare anche del futuro di Gabriel.