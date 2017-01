DIRETTA - Best Fifa Football Awards, trionfano Ranieri e Ronaldo!

Bruno De Santis (@Bruno_De_Santis)

09/01/2017 18:33

BEST FIFA FOOTBALL AWARDS / E' il giorno dei Best Fifa Football Awards: la Federcalcio internazionale assegna oggi i riconoscimenti relativi allo scorso anno calcistico. Dal miglior calciatore, con il solito Ronaldo favorito, al miglior gol dell'anno per passare al gol più bello del 2016 e al miglior allenatore con in corsa l'unico italiano, Claudio Ranieri. Assenti, non senza polemica, i calciatori del Barcellona.

Ecco tutti i premi che saranno assegnati con i rispettivi finalisti:

The Best FIFA Men's Player Award (Nominati: Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann e Lionel Messi)

The Best FIFA Women’s Player Award (Nominati: Melanie Behringer, Carli Lloyd e Marta)

The Best FIFA Men’s Coach Award (Nominati: Claudio Ranieri, Fernando Santos e Zinedine Zidane)

The Best FIFA Women’s Coach Award (Nominati: Jill Ellis, Silvia Neid e Pia Sundhage)

The FIFA Puskás Award 2016 (Nominati: Marlone, Daniuska Rodriguez e Mohd Faiz Subri)

The FIFA Fair Play Award

The FIFA Fan Award (Nominati: Den Haag tifosi, i tifosi in Borussia Dortmund-Liverpool e i tifosi dell'Islanda supporters).

Calciomercato.it seguirà in diretta la cerimonia di Zurigo.

AGGIORNAMENTO 19.50 - E' il momento del Best Fifa Men's Player Award: vince Cristiano Ronaldo!

"E' incredibile. Ringrazio tutti: i miei allenatori, i miei compagni di squadra, la mia famiglia, lo staff. Il 2016 è stato l'anno migliore della mia carriera. Ringrazio anche i giornalisti. Mi dispiace che i miei amici del Barcellona non siano qui oggi".

19.45 - The Best FIFA Women’s Player Award va a Carli Lloyd.

ORE 19.35 - E' il momento del Fifa Puskas Award 2016 a consegnarlo sarà Ronaldo 'il fenomeno'. Il premio va a Mohd Faiz Subri.

ORE 19.25 - Presentati ora i tre allenatori che si contendono il Best FIFA Men’s Coach Award: in corsa Ranieri che sfida Zidane e Fernando Santos. Il premio sarà consegnato da Diego Armando Maradona. Il Best Fifa Men's Coach Award va a Claudio Ranieri!

19.20 - Arriva il momento del Premio Fair Play anticipato da un filmato sul dramma della Chapecoense. Il premio va all'Atletico Nacional che ha ceduto il titolo della Copa Sudamericana al club brasiliano.

19.15 - E' il momento della presentazione dei tre candidati al premio del miglior calciatore del mondo. Ronaldo è il grande favorito e dovrà vedersela con Messi e Griezmann. Il portoghese e il francese salgono sul palco, assente Messi come tutti i calciatori del Barcellona.

Griezmann: "Il momento più bello dell'anno è la nascita di mio figlio. A livello calcistico ricordo tutti i gol che ho fatto".

Ronaldo: "E' stato un anno fantastico, ho vinto la Champions con il Real e il campionato Europeo con il Portogallo".

19.10 - La cerimonia prosegue con un momento musicale.

ORE 19.03 - Presenteti i tre finalisti per il premio di miglior allenatore di calcio femminile. In corsa Jill Ellis, Silvia Neid e Pia Sundhage. The Best Fifa Women's Coach va a Silvia Neid (ex ct Germania).

ORE 19 - E' il momento della presentazione delle finaliste per il The Best Fifa Women's Player Award: Melanie Behringer, Carli Lloyd e Marta.

ORE 18.50 - Ora è il momento del The Fifa Fan Award: premiati i tifosi di Borussia Dortmund e Liverpool.

ORE 18.40 - Svelata la top 11 Fifa FifPro World 11: nessun calciatore italiano ma solo un rappresentante del nostro campionato, lo juventino Dani Alves. Ecco la top 11: Neuer; Dani Alves, Piquè, Ramos, Marcelo; Modris, Kroos, Iniesta; Messi, Suarez, Cristiano Ronaldo.

Queste le parole di Dani Alves: "E' difficile trovare un momento migliore, ci sono state tante cose positive e spero che ce ne saranno ancora. Sono qui perché voglio essere ancora ad altissimi livelli e far parte di questa squadra ideale".

ORE 18.30 - Al via la cerimonia con un momento musicale.