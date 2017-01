Barcellona, scambio pazzesco in attacco

09/01/2017 18:19

SCAMBIO PATO ALCACER / Ieri sera ha fatto vedere le streghe ai difensori del Barcellona e la scena potrebbe ripetersi presto anche in allenamento, almeno secondo la stampa spagnola. Stiamo parlando di Alexandre Pato che, stando alle informazioni in possesso di 'Mi Otra Liga', la prossima estate potrebbe ritrovare Ariedo Braida in Catalogna. A margine della partita di ieri, ci sarebbero già stati dei contatti ufficiali, propedeutici ad un possibile scambio con Paco Alcacer.

D.T.