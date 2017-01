Coppa Italia, Napoli-Spezia: i convocati, indizio di mercato

09/01/2017 18:02

NAPOLI SPEZIA COPPA ITALIA / Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per Napoli-Spezia, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia in programma martedì sera. Il tecnico azzurro non ha convocato Chiriches, reduce da un problema fisico. Fuori anche Roberto Insigne che potrebbe essere ceduto a breve, presente il primavera Milanese.

Ecco la lista convocati: Reina, Rafael, Sepe, Albiol, Maksimovic, Lasicki, Hysaj, Maggio, Strinic, Tonelli, Milanese, Allan, Giaccherini, Diawara, Hamsik, Jorginho, Rog, Zielinski, Callejon, Lorenzo Insigne, Gabbiadini, Pavoletti.