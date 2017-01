Svezia, "Ibrahimovic dopato alla Juventus": UFFICIALE, condannato Karlsson

09/01/2017 17:48

IBRAHIMOVIC KARLSSON CONDANNA / Il tribunale di Karlstadt ha deciso in merito alla querela presentata da Zlatan Ibrahimovic nei confonti di Ulf Karlsson, ex ct della Nazionale di Atletica della Svezia che aveva messo in dubbio la crescita muscolare dell'attaccante durante la sua permanenza alla Juventus. Karlsson è stato oggi condannato per diffamazione aggravata in quanto - si legge sulla senzenza - pur in assenza di un'accusa diretta le sue parole "non potevano essere comprese diversamente dall'idea che Ibrahimovic si sarebbe dopato durante la sua permenanza alla Juventus". Inoltre la corte ha anche ritenuto che tali affermazioni hanno procurato "gravi danni" a Ibrahimovic.

B.D.S.