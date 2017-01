Calciomercato Roma, un'altra spagnola su Jesé

09/01/2017 17:49

JESE' ROMA VALENCIA / Il futuro di Jesé Rodriguez assume di giorno in giorno i contorni di una vera e propria telenovela. Corteggiato a lungo dalla Roma, lo spagnolo ha messo in naftalina l'offerta giallorossa, puntando tutte le sue fiches sul ritorno nella terra natia, per vestire la casacca del Las Palmas. Il club delle Canarie non ha tuttavia ancora trovato le risorse economiche necessarie per chiudere l'affare con il Psg e all'orizzonte sembra profilarsi un duello tutto iberico per l'ex Real Madrid. Secondo 'as.com', infatti, negli ultimi giorni il Valencia si sarebbe mosso concretamente per il 23enne, in attesa di riprendere le trattative con il padre-agente di Simone Zaza.

D.T.