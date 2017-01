09/01/2017 17:32

CALCIOMERCATO JUVE ORSOLINI - E' inziato in questi minuti l'incontro tra la Juventus e l'Ascoli per Riccardo Orsolini. Nel quartier generale milanese dei bianconeri, l'hotel 'Palazzo Parigi', ci sono gli uomini mercato dei torinesi e il direttore sportivo dei marchigiani Cristiano Giaretta per chiudere la trattativa per il giovane esterno d'attacco. La Juventus potrebbe acquistare il calciatore e lasciarlo fino a fine stagione nelle Marche.

A.L.