Frosinone, UFFICIALE: colpo in attacco

10/01/2017 03:44

FROSINONE UFFICIALE MOKULI / Nuovo acquisto per l'attacco del Frosinone. La società ciociara ha fatto sapere, tramite una nota sul suo sito ufficiale, di aver preso in prestito Mokulu dall'Avellino: "Il Frosinone Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Benjamin Mokulu. L’attaccante belga classe ’89 arriva dall’Avellino con la formula del prestito con diritto di riscatto in favore della società giallazzurra".

M.D.A.