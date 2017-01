Lille, passi avanti per Bielsa

09/01/2017 17:08

LILLE BIELSA / Il Lille punta forte su Marcelo Bielsa: come riferisce 'le10sport.com', il club transalpino sarebbe in trattativa avanzata con il 'loco'. Sarebbe la futura proprietà della società francese ad aver individuato il tecnico argentino come profilo ideale per rilanciare la squadra. Le discussioni vertono sulla durata del contratto ma per la fumata bianca c'è da attendere il 16 gennaio data in cui Gerard Lopez dovrebbe diventare il patron del Lille.

B.D.S.