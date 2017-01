Calciomercato Juve, ESCLUSIVO agente Zaza: "Fiorentina? Nessun contatto. Valencia..."

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

09/01/2017 16:57

CALCIOMERCATO JUVE AGENTE ZAZA - Il futuro di Simone Zaza è ancora tutto da scoprire. Terminata la sua avventura al West Ham, dove non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto, il 25enne attaccante dovrebbe tornare alla Juventus, ma solo di passaggio. Prima dell'addio di Cesare Prandelli, il suo futuro sembrava essere Valencia. Adesso, dopo le dimissioni anche del direttore sportivo degli spagnoli, Pitarch, toccherà al nuovo uomo mercato Alexanco cercare di arrivare alla quadratura del cerchio per portare il centravanti lucano nella Liga. Ma le piste italiane non mancano.

Calciomercato Juve, agente Zaza: "Mai parlato con la Fiorentina"

Nel frattempo, però, il padre e procuratore di Zaza smentisce contatti con il neo direttore sportivo del club del 'Pipistrello': "Non ci hanno contattato - le parole di Antonio Zaza a Calciomercato.it - Almeno, con me non hanno parlato. Non so se hanno parlato con la Juventus". Smentite anche per quanto riguarda le voci sulla Fiorentina: "Non sono mai stato contattato, è stato scritto sui giornali, ma io non ho mai parlato con la società viola", ha concluso Zaza ai nostri microfoni. Una situazione comunque da tenere sotto osservazione visto che il calciatore della Nazionale italiana ha tutta l'intenzione di ritrovare continuità e gol in questa seconda parte di stagione.