SERIE A DATA PESCARA FIORENTINA / La Lega Serie A ha deciso la data in cui si recupererà Pescara-Fiorentina, gara non disputata domenica scorsa per decisione del Prefetto del capoluogo abruzzese, viste le condizioni meteo. La partita si disputerà mercoledì 1 febbraio con inizio alle ore 20.45.

