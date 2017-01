Napoli, nuova visita per Milik: fissata la data

09/01/2017 16:45

NAPOLI MILIK / C'è attesa per il rientro di Arek Milik. Dopo il grave infortunio al ginocchio sinistro accusato a ottobre, l'attaccante polacco sta proseguendo nella sua tabella personalizzata in attesa del via libera per il ritorno sul campo. Giovedì 12 gennaio, come riprta una nota del Napoli, è prevista un'altra visita di controllo a Villa Stuart. Potrebbe essere quella decisiva per la completa idoneità. Milik dovrebbe poi ritrovare la forma fisica per poter finalmente tornare a giocare in partite ufficiali.

M.D.A.