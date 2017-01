Calciomercato Napoli, Giuffredi: "Conti alla Juve? Vi spiego"

09/01/2017 16:21

CALCIOMERCATO NAPOLI / Napoli alla ricerca di giovani talenti. Giuntoli ha un occhio sempre vigile sul calciomercato per accaparrarsi a prezzi modici i campioni del domani. Così, già da tempo nel mirino degli azzurri è finito Andrea Conti dell'Atalanta. Il suo agente, Mario Giuffredi, ha fatto il punto della situazione: "Ieri ho seguito Chievo-Atalanta con grande attenzione. Gol a parte, Conti ha disputato un’ottima prestazione ed è questa che guardo sempre - esordisce a 'Radio Crc' - Conti promesso alla Juve? Credo di no, non ho mai sentito nessuno della Juve. Non pensiamo al mercato adesso, fino a giungo dobbiamo pensare solo a fare bene, poi con tranquillità penseremo al mercato. Nel calcio vince chi si muove prima ed è ovvio che se in concorrenza c’è la Juve ci sono delle difficoltà economiche e di blasone, ma nel mercato la velocità conta molto. Al Napoli Conti è sempre piaciuto, ma piace un po' a tutti. Ha grande talento, ma gli manca lo step fatto da Hysaj che ormai è diventato un top per cui non è vero che non voglio portare due calciatori dello stesso ruolo in una squadra".

SEPE - "Non so se Sepe giocherà contro lo Spezia, quello che dovevamo dirci ce lo siamo detti e andremo avanti fino a giugno, poi tireremo le somme - prosegue Giuffredi - A fine stagione arriveremo di fronte ad un bivio e giocare una sola patita cambia ben poco".

M.D.A.