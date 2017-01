Barcellona, UFFICIALE: 'schiaffo' alla Fifa, nessun calciatore agli Awards

09/01/2017 16:18

BARCELLONA MESSI GALA' FIFA / Questione di priorità: così il Barcellona ha spiegato l'assenza questo pomeriggio al Galà della Fifa dei suoi calciatori. Messi, Iniesta, Neymar, Suarez e Piquè diserteranno l'appuntamento con la cerimonia di consegna dei Best Awards della federcalcio internazionale in programma oggi alle 18.30. Lo ha comunicato lo stesso Barcellona con una nota ufficiale dove si spiega che la decisione è stata presa per "dare priorità alla preparazione della sfida di mercoledì contro l'Athletic Bilbao". Il club blaugrana sarà comunque rappresentato dagli alti dirigenti, partendo dal presidente Bartomeu. La Fifa, si legge su 'marca.com', non ha preso bene la decisione della società spagnola.

B.D.S.