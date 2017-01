Calciomercato, Juventus-Masina: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

09/01/2017 16:07

CALCIOMERCATO JUVENTUS MASINA - Adam Masina è stato uno dei più positivi ieri nel match che il Bologna ha perso sul campo della Juventus per 3-0. Il suo è uno dei nomi accostati proprio al club bianconero per sostituire il partente Patrice Evra (Valencia interessato, opzione anche per il Manchester United). Un'operazione, però, di difficile realizzazione in questa sessione di mercato: allo stato attuale, secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non sembrano esserci le condizioni per un affondo a gennaio. Resta vivo, comunque, l'interesse dei bianconeri per il 23enne mancino che potrebbero tornare alla carica nell'estate 2017.