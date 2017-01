Calciomercato Inter, addio Jovetic: pronto a volare in Spagna

09/01/2017 16:01

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC / Stevan Jovetic saluta l'Inter e vola in Spagna. L'attaccante montenegrino, come riporta la 'Gazzetta dello Sport', oggi pomeriggio è andato nella sede nerazzurra insieme al suo procuratore per concludere il suo trasferimento al Siviglia. L'operazione è ormai conclusa, il corteggiamento degli spagnoli è risultato decisivo per sbaragliare la concorrenza. La cessione dovrebbe arrivare con la formula del prestito oneroso con diritto (oppure obbligo) di riscatto. Si attende l'annuncio ufficiale.

Arrivato nel calciomercato estivo del 2015, Jovetic non ha mai brillato con la maglia nerazzurra. Quest'anno è finito ai margini della prima squadra, non trovando spazio nemmeno dopo il cambio della guida tecnica. L'attaccante ha così deciso di cambiare campionato per provare a rilanciarsi in Spagna.

M.D.A.