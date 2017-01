Calciomercato Barcellona, anche Pochettino per il dopo Luis Enrique

10/01/2017 03:17

BARCELLONA POCHETTINO LUIS ENRIQUE - Il futuro della panchina del Barcellona è ancora avvolto nel mistero. L'attuale allenatore dei catalani, Luis Enrique, è in scadenza di contratto ma non ha ancora deciso se continuare oppure lasciare (c'è la possibilità di un anno sabbatico per l'ex Roma, come fece Guardiola anni fa prima di firmare per il Bayern Monaco). E per la sua sostituzione, molti sono i nomi che circolano: Ernesto Valverde, Ronald Koeman, Jorge Sampaoli e Eusebio Sacristan sono quelli più in voga. Ma dall'Inghilterra, precisamente dal 'Daily Star', giunge un altro nome interessante: Mauricio Pochettino, attuale manager del Tottenham con un passato a Barcellona, sulla panchina dei 'cugini' dell'Espanyol.

A.L.