Calciomercato Roma, agente Fazio: "Non è il momento per le offerte"

09/01/2017 15:10

CALCIOMERCATO ROMA FAZIO / Tra gli acquisti del calciomercato Roma estivo, Federico Fazio è quello che al momento ha il rendimento migliore: il centrale argentino, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Tottenham, è diventato un punto fermo della retroguardia di Luciano Spalletti e il suo agente Salva Sanchez si sofferma sul futuro del calciatore e sul suo ambientamento in Italia.

Intervistato da 'laroma24.it', il procuratore ha spiegato: "Fazio sta dimostrando di essere un giocatore molto importante per la roma partita dopo partita. E' felice in giallorosso".

In tema di futuro, Sanchez spiega: "Non so se Roma e Tottenham hanno già parlato del riscatto. Io non ho avuto contatti con i due club, sono loro che devono decidere. Ora però non è il momento di aprlare di queste cose, ci sarà tempo".

Questo concetto è ribadito più volte dall'agente che non vuole distrazioni per Fazio legate al calciomercato: "Federico deve rimanere concentrato sul campo. La Roma ha un diritto di riscatto e se lo vorrà esercitare lo farà".

Calciomercato Roma, per il riscatto di Fazio c'è tempo

C'è da attendere quindi per conoscere cosa sarà di Federico Fazio che ad ogni modo non ha ricevuto nessun altro tipo di offerta: "No, nessuna offerta - racconta l'agente -. Ora siamo solo concentrati sui prossimi mesi a Roma. Deve stare tranquillo e concentrato con il suo club". Nei suoi primi mesi in giallorosso, l'argentino ha collezionato già 23 presenze, saltando praticamente soltanto una partita di campionato e giocando quasi sempre per tutti i novanta minuti.

B.D.S.