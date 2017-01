Calciomercato Napoli, agente Gabbiadini: "Decisione presa, Bundesliga o Premier"

09/01/2017 15:12

CALCIOMERCATO NAPOLI GABBIADINI / Il futuro di Manolo Gabbiadini, come da tempo si percepiva, sarà lontano dal Napoli. Il forte attaccante, arrivato nel calciomercato invernale di due anni fa, non ha mai trovato spazio con continuità. Così, il suo futuro sarà tra Premier League e Bundesliga, come ha spiegato il suo agente, Silvio Pagliari: "Per Gabbiadini sistemiamo tutto al massimo la prossima settimana. Ormai la decisione è stata presa d'accordo con il Napoli, anche se non dirò dove può andare neanche sotto tortura. Lavoriamo con Giuntoli per la scelta giusta nell'interesse del Napoli e del ragazzo - le sue parole a 'Radio Onda Libera' - Pure l'anno scorso, quando poi passò con gli azzurri, segnò con la Sampdoria prima di lasciarla. Se lo vedo meglio in Bundesliga o in Premier League? Andrà in uno dei due campionati. Ha forza, potenza, tecnica: può stare benissimo in entrambi i contesti".

Calciomercato.it aveva già anticipato il duello tra Premier League e Bundesliga per Gabbiadini. In particolare, per l'attaccante azzurro si sono mosse Wolfsburg, Southampton e, in seconda fila, Schalke 04, mentre fa gola anche allo Stoke City (e altri club inglesi) e al Marsiglia. La richiesta di De Laurentiis si aggira sui 18/20 milioni di euro, mentre al ragazzo andrebbe riconosciuto un ingaggio da circa 2.5 milioni di euro per i prossimi 3/4 anni. Al momento non sembra ancora pervenuta l'offerta giusta, ma tutto potrebbe cambiare nel giro di poco tempo.

Dopo quella di Higuain in estate, quindi, il calciomercato Napoli vedrà un'altra importante perdita in attacco, anche se l'acquisto di Pavoletti sembra convincere di più Sarri. Classe '91, Gabbiadini ha lasciato il segno nonostate il poco utilizzo concessogli. Tra i gol più importanti nell'esperienza all'ombra del Vesuvio c'è quello contro il Chievo nel febbraio 2015 e quello più recente che ha dato il pareggio agli azzurri in casa della Fiorentina. Nonostante le due reti decisive nelle scorse partite, però, il destino è segnato già da tempo: Gabbiadini lascerà Napoli per rilanciarsi altrove.

M.D.A.