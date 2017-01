Juventus, sorriso Bonucci: lavora in gruppo

09/01/2017 14:55

JUVENTUS BONUCCI MATTIELLO / Dopo il tris rifilato al Bologna, altro sorriso per la Juventus: Leonardo Bonucci questa mattina ha svolto parte del lavoro in gruppo e si prepara al rientro a disposizione di Allegri. Solo pochi giorni di stop, invece, per Federico Mattiello: il 21enne è stato operato per la riduzione delle fratture alle ossa nasali questa mattina e tra qualche giorno tornerà ad allenarsi indossando una mascherina protettiva.

B.D.S.