Calciomercato Inter, Jovetic-Siviglia: c'è la conferma

CALCIOMERCATO INTER JOVETIC SIVIGLIA / Tutto vero: il Siviglia vuole Stevan Jovetic ma l'operazione con l'Inter non è ancora in dirittura di arrivo. La conferma della trattativa che è al momento quella principale in uscita nel calciomercato Inter arriva direttamente dalla Spagna e dalla società andalusa. E' il direttore sportivo Monchi ad aver parlato in conferenza stampa dei contatti con il club nerazzurro per il trasferimento in Liga dell'attaccante montenegrino.

"L'interesse per Jovetic è reale - le parole del dirigente del Siviglia - ma c'è un ostacolo nella trattativa con l'Inter che ha pianificato un'operazione che a noi non soddisfa. Stiamo cercando di arrivare a un punto di incontro". Le difficoltà della trattativa non spaventano però Monchi che si professa ottimista sul buon esito dell'affare: "Sì, siamo ottimisti perché la volontà del calciatore è venire qui. Nonostante ciò, non è facile".

Calciomercato Inter, per Jovetic cessione scritta

Arrivato all'Inter due stagioni fa, Jovetic non è mai riuscito a imporsi in casacca nerazzurra. In questa stagione poi non ha trovato praticamente mai spazio, collezionando appena una cinquantina di minuti in campionato. Il suo destinato lontano da Milano sembra scritto come dimostrano le tre mancate convocazioni consecutive e le sei partite di fila in campionato nelle quali non è sceso in campo. In passato si era parlato di un possibile ritorno alla Fiorentina, già accarezzato nel calciomercato estivo, pista che potrebbe tornare di moda se i viola dovessero cedere alle lusinghe cinesi per Kalinic.

