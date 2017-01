Calciomercato Napoli, Sarri 'riscopre' Tonelli: via le ombre sul futuro

Mario D'Amiano

CALCIOMERCATO NAPOLI TONELLI / Lorenzo Tonelli è l'uomo del momento in casa Napoli. Dopo la buona prova e, soprattutto, l'importante gol all'ultimo minuto della gara contro la Sampdoria, il forte difensore si è lasciato alle spalle gli ultimi mesi negativi. Tra panchina, tribuna e partite con la Primavera, infatti, il primo colpo dello scorso calciomercato estivo degli azzurri fino a sabato sera non aveva mai giocato in gare ufficiali. Complici anche i problemi fisici e le scelte di Sarri, l'ex Empoli ha quindi aspettato pazientemente il suo turno per mettersi in mostra. Adesso, però, il tecnico sa di aver ritrovato un elemento che può risultare decisivo nelle prossime partite, quando gli azzurri dovranno fare a meno di Koulibaly, volato in Africa. Tonelli ha così parlato al termine della gara contro la Sampdoria: "L'esultanza di tutti i miei compagni insieme a me è l'esempio lampante di quello che è il gruppo del Napoli. Ho dovuto passare qualche problemino fisico ma lavorando ho avuto la fortuna di farmi trovare pronto".

Calciomercato Napoli, Sarri 'riapre' a Tonelli: futuro azzurro

Così, se fino a poche settimane fa per Tonelli si parlava di possibile addio anticipato a gennaio, adesso la situazione si è capovolta: il calciatore potrebbe affiancare Albiol nell'undici titolare spazzando via ogni indiscrezione. Uno degli 'acquisti' più importanti del calciomercato Napoli di gennaio potrebbe proprio essere lui.

Pietro Tonelli, medico molto conosciuto e padre del difensore azzurro, ha parlato delle sensazioni vissute sabato sera: "Ha dato una gioia grandissima a me così come a tutti i tifosi del Napoli ed anche alle tante persone che conoscono la nostra famiglia - le sue parole a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Siamo chirurghi, ci conoscono un pò in tutta Italia ed abbiamo ricevuto tantissimi messaggi. Se qualcuno avesse voluto scrivere il copione di un film, non avrebbe saputo scrivere storia più bella. E' una gioia enorme, ci hanno chiamato anche amici dall'estero. Vizio del gol? Ce l'ha. Quando c'è un calcio d'angolo, lui si inserisce sempre. Devo dire che ha una grande capacità in elevazione".