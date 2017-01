Amburgo, ansia per Kraus: scomparso da due giorni

09/01/2017 14:18

AMBURGO SCOMPARSO KRAUS / Ore di angoscia ad Amburgo per la sorte di Timo Kraus, dirigente del club di calcio. Il responsabile marketing della società tedesca è sparito da due giorni: le ultime notizie su di lui risalgono a sabato sera quando, dopo aver partecipato ad una festa con alcuni amici, era salito a bordo di un taxi per far ritorno a casa. In realtà Krus non è mai rientrato dalla moglie: il suo telefono cellulare è stato localizzato poco dopo la mezzanotte presso Cap San Diego, una barca-museo che si trova vicino al luogo del party. Dai primi accertamenti, afferma la polizia, non c'è nulla che possa far pensare ad un incidente. Le forze dell'ordine invitano chi avesse notizie di Kraus a farsi avanti e raccontare la propria testimonianza.

B.D.S.