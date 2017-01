Calciomercato, ESCLUSIVO: Genoa-Mannone, la situazione

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

09/01/2017 14:17

GENOA MANNONE PERIN - Il grave infortunio patito nella giornata di ieri dopo pochi minuti dall'inizio del match contro la Roma, costringerà Mattia Perin a stare lontano dai campi di gioco per tutta la restante parte della stagione in corso. Rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro per il portiere del Genoa e conseguente bisogno di un'operazione e di un lungo periodo di riabilitazione. Davvero una disdetta per il 24enne estremo difensore pontino che nel mese di aprile dello scorso anno ebbe lo stesso infortunio, ma al ginocchio destro.

Calciomercato Genoa, tutte le ipotesi per sostituire Perin

Il tecnico rossoblu, Ivan Juric, può adesso contare su Eugenio Lamanna che già nella stagione passata sostituì egregiamente Perin. Ma sono tante le possibilità sul tavolo per sostituire il portiere della Nazionale italiana. In prima fila Marco Sportiello, riserva di Berisha all'Atalanta e desideroso di ritrovare continuità. Altra occasione è rappresentata da Padelli, in uscita dal Torino, mentre è interessante la pista che porta a Leandro Chichizola dello Spezia (già accostato ai liguri un anno e mezzo fa) in scadenza di contratto a giugno. E' di questa mattina, invece, la notizia che vuole gli uomini calciomercato Genoa interessati a Vito Mannone del Sunderland. Il 28enne cresciuto nelle giovanili di Atalanta e Arsenal, è da anni in Inghilterra e, con ogni probabilità ci resterà ancora, almeno fino a fine stagione. Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, l'intenzione del manager degli inglesi David Moyes è quella di non cedere il calciatore in questa sessione di mercato. A maggior ragione dopo l'infortunio al ginocchio del titolare Jordan Pickford, 22 anni, che dovrà stare fuori ancora per almeno un mese con l'italiano che ha preso il suo posto tra i pali. Dunque, un'operazione davvero difficile da realizzare in questa sessione di mercato, anche se, come sempre, non sono esclusi colpi di scena. Ma, ad oggi, è questa la situazione per quanto riguarda l'ipotesi Mannone al Genoa.