09/01/2017 14:09

CALCIOMERCATO PESCARA UFFICIALE GILARDINO / Alberto Gilardino è un nuovo calciatore del Pescara. Il forte attaccante, che nella breve esperienza con la maglia dell'Empoli non è riuscito a mettersi in mostra, è stato ufficializzato tramite i canali social del club abruzzese. La notizia era nell'aria già da ore, Gilardino ha firmato un contratto di sei mesi con opzione per la prossima stagione in caso di salvezza.

M.D.A.