VIDEO - Genoa-Roma, Spalletti pungola i giornalisti romani

09/01/2017 14:02

GENOA ROMA SPALLETTI / Si toglie qualcosa sassolino dalle scarpe Luciano Spalletti dopo la vittoria della Roma sul campo del Genoa. Il tecnico giallorosso iniziando la conferenza stampa dopo il match di 'Marassi' 'bacchetta' i giornalisti della Capitale: "Non c'è nessuna dei nostri? - esordisce il tecnico - Dopo quello che hanno detto ieri non si presenta nessuno. Uno eccolo, uno di quelli che ogni giorno prova a buttare per l'aria ogni cosa".

B.D.S.