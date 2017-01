Calciomercato Juventus, ESCLUSIVO: Kolasinac, la richiesta dello Schalke

ESCLUSIVO

Alessio Lento (@lentuzzo)

09/01/2017 14:03

CALCIOMERCATO JUVE KOLASINAC - L'ormai probabile addio di Patrice Evra alla Juventus, ha generato numerosi voci su un possibile innesto sulla fascia sinistra in chiave calciomercato Juventus. Il 35enne francese, come spiegato anche dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta, sta riflettendo sul suo futuro e sulle sue tracce c'è il Valencia (che con i bianconeri sta parlando anche di Simone Zaza).

Calciomercato Juve, idea Kolasinac: le ultime

Tra i tanti nomi circolati, uno dei più chiacchierati è quello di Sead Kolasinac. Il 23enne calciatore dello Schalke 04 è ambito anche in Premier League, come riportato dalla nostra redazione. E, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il club tedesco non lo lascerà partire a gennaio per meno di 4 milioni di euro, nonostante un contratto in scadenza il 30 giugno prossimo. Il Nazionale bosniaco potrebbe trovare a Torino il connazionale Pjanic, anche se la Juventus sta pensando comunque di non intervenire in quel reparto a gennaio, a meno di occasioni clamorose, puntando su Asamoah e all'occorrenza spostando Chiellini sull'esterno.