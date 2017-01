Napoli, agente Strinic: "Accettare le scelte di Sarri non è facile. Mercato? In tanti..."

09/01/2017 14:07

CALCIOMERCATO NAPOLI STRINIC / Con la partenza di Ghoulam per la Coppa d'Africa, Strinic avrà di certo molto più spazio. Sarri lo ha sempre considerato poco ma ora, in assenza di alternative, il croato sarà il titolare sulla fascia mancina. Contro la Sampdoria si è comportanto in maniera ottima, servendo anche l'assist per la rete del 2-1. Del duro periodo trascorso ha parlato Tonci Matic, suo procuratore, intervenuto a 'Radio Crc': "Non era facile giocare bene, non avendo disputato tante gare. Lui però è un professionista e capisce che al suo posto in campo c'è un altro bravo calciatore. Capisco le scelte di Sarri, anche se non è facile accettarle. Ovunque sia stato, ha sempre giocato titolare, quindi ritrovarsi in panchina non può renderti felice. A Napoli però è sereno".

MERCATO - "Il Napoli mi dice che è contento della sua reazione in campo e non ha mai avuto intenzione di cederlo. C'erano società che me l'hanno chiesto, dato che giocatori nel suo ruolo sono molto ricercati. Sperava di certo di giocare di più. Ad ogni modo il suo contratto scadrà tra un anno e mezzo, nel 2018".

L.I.