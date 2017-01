Calciomercato Empoli, Carli: "Grassi? Meglio il prima possibile. Su El Kaddouri..."

09/01/2017 13:57

CALCIOMERCATO EMPOLI GRASSI / Intervenuto ai microfoni di 'Radio Crc', il presidente dell'Empoli, Carli, ha parlato dei possibili colpi in entrata in questa sessione di mercato: "Stiamo lavorando per Grassi, sperando di riuscire a chiudere nei prossimi due giorni. Meglio che arrivi il prima possibile. La situazione è chiara e aspettiamo soltanto l'Atalanta, che sta valutando la cessione di Gagliardini all'Inter. El Kaddouri? E' un buon giocatore che può ricoprire tanti ruoli".

L.I.