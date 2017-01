Napoli, Ferrero attacca Reina: "Il più antisportivo del mondo del calcio"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

09/01/2017 13:36

NAPOLI SAMPDORIA FERRERO / Continuano le polemiche post Napoli-Sampdoria, data l'espulsione discussa di Silvestre, che ha rappresentato un punto di svolta per il match fermo sullo 0-1 al momento del doppio giallo. Il presidente Ferrero è tornato a parlare della caduta di Reina in fase di rinvio, che ha poi portato all'espulsione del centrale blucerchiato. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Sono ancora arrabbiato. - ha dichiarato a 'Radio Crc' - Non lo sono con l'arbitro ma con Pepe Reina. Un calciatore di tale spessore può essere assunto come nuovo simulatore per l'Alitalia. Se cercano qualcuno, Reina può smettere di fare il portiere a farsi assumere".

DI BELLO - "E' stato Reina a indurre l'arbitro a sbagliare. Non è la prima volta che lo fa. Di Bello è stato truffato da Reina, che è uno dei calciatori più antisportivi che esistano nel mondo del calcio. E' un grande simulatore e l'arbitro ci è cascato. Non vado contro gli arbitri, li ho sempre difesi. Rivedendo le immagini poi, Reina ha avuto anche il coraggio di dire cose inesatte"

Napoli-Sampdoria, continua la polemica di Ferrero contro Reina

Non si placa il presidente Ferrero, che chiede giustizia dopo l'espulsione, ritenuta ingiusta, di Silvestre al 'San Paolo': "Stavamo vincendo e il comportamento di Reina non ha scuse. Sarà poi la procura a decidere il da farsi. La gara di Di Bello è stata perfetta. Avremmo forse vinto la gara se non fosse stato indotto in errore".

NAPOLI - "Tutti devono sapere che non faccio marcia indietro. Ho sempre pagato perché dico la verità. Mi amano proprio perché sono genuino. Sono un presidente operario e ho visto un arbitro in buona fede. Il Napoli ha un grande allenatore e un grande presidente. La squadra è forte e non ha bisogno di nulla. Nessuno vince in quello stadio e prendere tre punti ci avrebbe dato morale. Moralmente però abbiamo vinto".