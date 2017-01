09/01/2017 13:14

CALCIOMERCATO PALERMO SILVA / Il finale di stagione del Palermo sarà di certo duro, così come lo scorso anno, a caccia di una salvezza che vorrebbe dire tanto. Mentre Zamparini pensa a De Zerbi, per sostituire Corini, è stato ormai raggiunto l'accordo per un nuovo rinforzo.

Si tratta di Stefan Silva, attaccante svedese classe '90 del Sundsvall. Pronto per le visite mediche, il giocatore è atterrato a Palermo.

L.I.