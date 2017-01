Curiosità, ricreato il gol di Aldo... nella neve

09/01/2017 13:03

ALDO GIOVANNI E GIACOMO NEVE / E' ormai fissa nell'immaginario di tutti, giovani e meno giovani, la scena tratta dal film 'Tre uomini e una gamba', nella quale Aldo, ben nascosto sotto la sabbia, si lancia in un disperato tutto plastico alla ricerca del pallone, per poi insaccare in rete.

Una sfida sulla spiaggia passata alla storia del cinema comico italiano, andando a ricreare una scena molto simile di 'Marrakech Express'. A dimostrazione della grande diffusione social di tale immagine, un gruppo di ragazzi ha deciso di ricreare l'intera sequenza del gol, stavolta però immersi nella neve alta. L’effetto è a dir poco esilarante e le immagini hanno già fatto il giro del web.

L.I.