I CRAQUE DEL MOMENTO - Wass, il nuovo anno parte col botto

Maurizio Russo

09/01/2017 13:30

WASS CELTA VIGO / In corsa su tutti i fronti. Il Celta Vigo ha dimostrato che la buona annata trascorsa non è stato un fuoco di paglia e si sta confermando anche in quella in corso. A gennaio la formazione galiziana può ancora raggiungere tutti i suoi obiettivi: in Europa League ha conquistato l'accesso ai sedicesimi di finale dove se la vedrà con gli ucraini dello Shakhtar Donetsk, nella Liga occupa l'ottava posizione a soli tre punti dalla zona europa, mentre in Coppa del Re ha praticamente già strappato il pass per i quarti di finale. Tra i protagonisti della squadra di Berizzo c'è senza dubbio Daniel Wass.

ANNO NUOVO VITA NUOVA - La prima parte di stagione di Wass era stata senza infamia e senza lode. Ma il 2017 del centrocampista della Nazionale danese è iniziato alla grande. L'ex Benfica ha fatto valere al massimo le sue doti di incursore in area di rigore: dapprima è andato a segno in scivolata con il destro contro il Valencia nell'andata degli ottavi di finale di Coppa del Re; poi è arrivato il bis in campionato contro il Malaga, stavolta con il sinistro dopo un inserimento da attaccante puro.

ITALIA SFIORATA - E dire che la carriera di Wass sarebbe potuta proseguire in Serie A. Dopo l'exploit in Francia con la maglia dell'Evian, nella sessione estiva di calciomercato del 2015, la Fiorentina mise gli occhi su di lui. Ma la trattativa andò troppo per le lunghe e alla fine fu proprio il Celta Vigo ad approfittarne e a metterlo sotto contratto fino al 2019.