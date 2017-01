Calciomercato Palermo, oggi incontro Zamparini-De Zerbi

09/01/2017 12:53

CALCIOMERCATO PALERMO DE ZERBI / Il campionato del Palermo continua a vivere momenti delicati e drammatici. Dieci punti in classifica ma soprattutto sette di distanza dalla quart'ultima (Empoli), non possono lasciare tranquilla la società. Se poi si parla di Zamparini, è impossibile escludere qualsiasi ipotesi, come ad esempio il ritorno di De Zerbi in panchina.

La sconfitta nello scontro salvezza contro l'Empoli sembra essere stata decisiva per Corini, con Zamparini pronto a un incontro con De Zerbi. L'ipotesi di dover ricostruire a partire dalla serie B non è così remota e, proprio in tale funzione, si potrebbe optare per l'ex allenatore, così da far crescere i tanti giovani in rosa. Il Palermo avrebbe di certo le potenzialità di scendere nella serie cadetta e risalire l'anno seguente, anche se nulla è ancora deciso in questa stagione. Molto del futuro dei rosanero dipenderà dal meeting in programma oggi.

L.I.