VIDEO - LE ULTIME DI CM.IT: tutti gli aggiornamenti da Milano sul calciomercato

09/01/2017 12:41

ULTIME CM.IT CALCIOMERCATO / Torna il quotidiano appuntamento con le news di Calciomercato.it direttamente da Milano, sede del calciomercato: da 'Palazzo Parigi', dove si terrà oggi l'incontro decisivo per il passaggio alla Juventus di Orsolini. Restando in casa bianconera, Evra e Zaza potrebbero approdare al Valencia, mentre è forte il pressing della Premier League per Acerbi, con Leicester, Sunderland e West Bromwich.

GUARDA IL VIDEO

L.I.