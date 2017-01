Napoli, avvocato Grassani: "Nessuna prova tv. Il regolamento parla chiaro"

09/01/2017 12:38

NAPOLI PROVA TV REINA / Napoli-Sampdoria non è ancora terminata, non per tutti almeno. Si continua infatti a discutere dell'espulsione di Silvestre per doppio giallo. In casa Sampdoria l'amarezza è tanta, con l'avvocato Romei che ha ipotizzato la richiesta della prova tv per 'scagionare' il centrale di Giampaolo e punire quella che viene reputata una simulazione di Reina.

Del portiere del Napoli ha parlato il legale azzurro, Mattia Grassani, intervenuto a 'Radio Crc': "La prova televisiva non può essere richiesta dalle società. Entro le 16 di oggi sarà il Procuratore Federale a sciogliere ogni riserva sulla possibile trasmissione al Giudice Mastrandrea del referto televisivo. Si avrà poi la certezza che Reina non subirà un procedimento disciplinare. Qualora dovesse esserci una segnalazione, il Giudice Sportivo si pronuncerà entro domani mattina".

REGOLAMENTO - "Stando all'articolo 35 del Codice di Giustizia Sportiva, la prova televisiva può essere utilizzata unicamente per una simulazione che determina l'espulsione diretta dell'avversario. Ci sono forti riserve dunque su tale ipotesi".

L.I.