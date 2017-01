Frosinone, le ultime sull'affare Gucher-Avellino

09/01/2017 12:27

GUCHER AVELLINO / In casa Frosinone tiene banco il futuro di Robert Gucher, centrocampista classe 1991 nel mirino dell'Avellino. I buoni rapporti tra le due società potrebbero agevolare la chiusura dell'affare in tempi brevi, ma il calciatore è molto legato alla piazza ciociara e lasciare Frosinone sarebbe, per lui, una decisione molto dolorosa. Il giocatore austriaco piace anche a Perugia e Vicenza, pronte a tornare alla carica in caso di mancato accordo col club campano.

S.F.