Calciomercato Pescara, si complica la pista Rafael: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Maurizio Russo

09/01/2017 11:53

CALCIOMERCATO PESCARA RAFAEL / Il lungo corteggiamento del Pescara per il giovane talento svedese classe 1999 York Rafael rischia di non portare i frutti sperati. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, infatti, l'attaccante del Sandvikens è in prova al Bochum che mercoledì lo schiererà nell'amichevole contro il Greuther Fürth. Il club del presidente Sebastiani resta in corsa, ma oltre a quella dei tedeschi, dovrà fare i conti anche con la concorrenza dello Sporting CP.