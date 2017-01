Calciomercato Inter, sulle ali dell'entusiasmo: non solo Gagliardini, mosse da Champions

Lorenzo Polimantin(@oldpoli)

09/01/2017 12:00

CALCIOMERCATO INTER GAGLIARDINI / E sono quattro. Genoa, Sassuolo, Lazio e ieri l'Udinese: quattro vittorie, una dietro l'altra, e ora l'Inter torna a sognare in grande. Quell'obiettivo Champions League che sembrava già sfumato torna alla portata, distante cinque punti, e i nerazzurri contano adesso di rilanciare l'assalto ancor più convinto impostando una sessione di calciomercato da protagonista. Imminente, infatti, la firma di Roberto Gagliardini, poi via alle cessioni: da Gnoukouri a Jovetic. Con un occhio ai 'pezzi grossi' Banega e Kondogbia che potrebbero liberare spazio per altri, grandi colpi: Ricardo Rodriguez e Luiz Gustavo, ad esempio. Il calciomercato Inter è pronto a decollare.

Calciomercato Inter, non solo Gagliardini: occhio a Rodriguez e Luiz Gustavo

Ormai, davvero, non restano che le firme ed i comunicati ufficiali dei club, perché il trasferimento di Roberto Gagliardini dall'Atalanta all'Inter è stato confermato praticamente da tutti. Anche ieri infatti, nel post partita di Chievo-Atalanta, il tecnico dei bergamaschi Gianpiero Gasperini ha ribadito: "La situazione è molto chiara: c'è un accordo, credo sia solo questione di giorni. Tutto ora dipende dall'Inter. La volontà era quella di non cederlo, ma si è determinato un altro scenario". Ieri sera le due società avrebbero avuto un altro contatto, facendo poi filtrare che il faccia a faccia decisivo tra i vertici interisti e la famiglia Percassi andrà in scena tra domani e mercoledì. In realtà, già oggi potrebbe essere il giorno giusto per l'accordo, con il centrocampista classe '94 che potrebbe fare subito il suo esordio sabato sera: contro il Chievo, infatti, Pioli dovrà fare a meno dello squalificato Brozovic e ritroverà Medel dopo quasi due mesi di assenza.



Ma non è finita qui. Nonostante l'aumento dei ricavi, con l'intitolazione Suning della Pinetina e sulle maglie d'allenamento oltre ad altre operazioni in via di definizione, l'Inter dovrà fare comunque i conti con i vincoli del Financial Fair Play, anche se non avrà l'obbligo di piazzare una mega plusvalenza. Ottima notizia, che consente al Ds Piero Ausilio di lavorare sotto traccia per altri innesti. In primis un terzino, con il sogno Ricardo Rodriguez: complicatissimo, visto che il Wolfsburg, come vi abbiamo raccontato, chiede 20 milioni per la cessione definitiva ed al momento non apre alla cessione in prestito con diritto di riscatto, unica via percorribile per la dirigenza interista. Ausilio, comunque, ci sta lavorando, per giugno se non a gennaio. Attenzione poi al centrocampo. L'uscita di Felipe Melo, ufficiale al Palmeiras, è solo il primo movimento in un reparto che potrebbe registrare altre defezioni. E con Medel scalabile difensore centrale, non è da escludere un ulteriore colpo in mediana. C'è Lucas Leiva, messo in standby alla luce dei recenti sviluppi sugli altri fronti, ma occhio soprattutto a Luiz Gustavo, sul quale però va registrata la concorrenza di Juventus e Nizza. Con le giuste mosse in uscita, però, i nerazzurri ci proveranno.

Felipe Melo al Palmeiras, ora Jovetic, Gnoukouri e... il punto sulle cessioni dell'Inter

Detto di Felipe Melo, tornato ufficialmente in patria, l'Inter è pronta a dare il via ad una serie di cessioni necessarie non solo dal punto di vista economico, ma anche tecnico. L'allenatore Stefano Pioli ha chiesto una rosa composta da 23-24 calciatori contro i 29 attuali e la dirigenza sta lavorando per accontentarlo. Assane Gnoukouri deve sciogliere le riserve sul Crotone, poi in partenza ci sono Miangue e Yao in prestito, Santon (o comunque uno dei terzini in rosa), un centrale tra Andreolli e Ranocchia, con il primo che però potrebbe rinnovare ed il secondo 'respinto' per il momento dal Ds del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il più vicino all'addio, però, è sicuramente Stevan Jovetic, che rischia una multa per l'intervista concessa ad un portale spagnolo. "Ho lavorato bene, ero pronto a giocare, ma non ne ho mai avuto la possibilità. Non è una questione mia, io stavo facendo bene, le partite con la Nazionale lo dimostrano. Perché non ho avuto la possibilità di giocare non è una domanda da fare a me" le dichiarazioni al veleno del montenegrino che in Spagna annunciano ad un passo dal Siviglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10-12 milioni. Manca però il via libera di Suning, che continua a sperare nell'ok del calciatore ad un trasferimento in Cina.



In chiusura, vanno tenuti sotto stretta osservazione alcuni profili di 'livello più alto'. E' il caso di Ever Banega, che stenta a decollare e dopo essere arrivato a parametro zero potrebbe garantire un'ottima plusvalenza, anche se le voci sulle offerte cinesi non trovano al momento riscontri e l'agente ha ribadito la ferma volontà del calciatore di restare a Milano. Poi c'è Geoffrey Kondogbia, di certo non un incedibile anche se con Pioli ha lanciato qualche segnale incoraggiante e sta trovando spazio con continuità. In ottica estiva, invece, attenzione a Ivan Perisic: oltre al Psg c'è il Manchester United pronto all'assalto.