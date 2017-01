Calciomercato Juve, Zaza-Valencia: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

09/01/2017 11:35

ZAZA VALENCIA / Il Valencia cerca disperatamente un attaccante in questa sessione di calciomercato. Un centravanti come Zaza, che quindi resta un obiettivo del club iberico anche dopo le dimissioni di Cesare Prandelli e del ds Pitarch. Il nuovo uomo mercato, Alexanco, ha infatti poco tempo. I contatti con il centravanti lucano, ai margini del West Ham, sono ripartiti - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - anche nelle scorse ore, puntando sull'accordo raggiunto già da tempo tra le due società: prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di tot presenze.

Zaza scaricato dal West Ham

Intanto Zaza (ancora perplesso sulla possibilità di trasferirsi in un club in piena crisi) è rimasto a Londra. La Juve ha deciso di non riabbracciarlo neanche temporalmente. E' fuori dalla formazione di Bilic, aggregato alla seconda squadra dopo aver accusato un fastidio al ginocchio il 2 gennaio. "Avremmo voluto che Zaza si unisse al nostro club, ma la sua storia col West Ham è finita a causa del suo contratto", le parole dei giorni scorsi dell'allenatore croato che di fatto ufficializzavano la rottura tra le parti. Il passaggio agli Hammers del giocatore ha comunque garantito al dg Marotta di incassare i i 5 milioni per il prestito oneroso durante gli ultimi giorni dello scorso calciomercato Juve. Ora, i bianconeri sperano di guadagnarne almeno altri 17 con la formula dell'obbligo di riscatto. La Fiorentina (c'è stato un incontro la scorsa settimana con il papà Antonio) osserva interessata: la priorità del club viola resta quella di capire se il Tianjin Quanjian, la società di Cannavaro, offrirà ufficialmente 45 milioni di euro per Kalinic entro questa settimana.