VIDEO CM.IT - IL PROTAGONISTA DEL MERCATO: Kostas Manolas

Maurizio Russo

09/01/2017 17:35

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / Il calciomercato Roma, almeno in uscita, in questa prima settimana della sessione invernale ruota soprattutto intorno al ruolo di Kostas Manolas. Il 25enne difensore centrale della Nazionale greca è al centro di diverse voci che lo vorrebbero lontano dalla Capitale già a gennaio: in Inghilterra è già sfida a tre tra Arsenal, Everton e Manchester United per cercare di portarlo in Premier League, mentre appare molto più difficile la pista che porta all'Inter del gruppo Suning. Come riportato da Calciomercato.it, la trattativa per il rinnovo del contratto di Manolas con la Roma non ha registrato passi in avanti e qualora Vermaelen dovesse dimostrare di aver recuperato del tutto dal suo infortunio, potrebbe maturare l'addio da qui al 31 gennaio prossimo.

Calciomercato Roma, Manolas può fruttare una plusvalenza record

Nato a Nasso e cresciuto nelle giovanili del Thrasyvoulos Fylis, ad appena 18 anni sigla il suo primo contratto da professionista. Nel 2009 lo zio Stelios lo porta all'Aek Atene, dove svolgeva il ruolo di direttore tecnico, per soli 50mila euro. Dopo tre stagioni in giallonero, però, viene lasciato libero e da svincolato si accasa nell'altra squadra della capitale: l'Olympiacos. Due annate molto positive gli valgono nel 2014 la chiamata della Roma, che riesce a portarlo in Serie A sborsando 13 milioni di euro (più 2 di bonus). Il club ellenico, contestualmente, aveva strappato un accordo per cui gli veniva riconosciuto il 50% del prezzo della cessione di Manolas qualora la Roma lo avesse venduto entro il 31 agosto 2016. Adesso invece i giallorossi incasserebbero l'intera somma e, se davvero qualcuno metterà sul piatto i 40 milioni di euro richiesti, metterebbero a segno una incredibile plusvalenza.