Inter, torna a parlare de Boer: "Tre mesi? Sembrava un anno"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

09/01/2017 11:13

INTER DE BOER / Essere esonerati è qualcosa che inevitabilmente lascia qualche segno in un tecnico, soprattutto se si è costretti a dover dire addio a un club importante, dopo appena tre mesi. L'avventura di Frank de Boer non era però iniziata nel migliore dei modi, ritrovandosi alla guida di una squadra di colpo senza tecnico, a ridosso della stagione. Poco tempo per cambiare mentalità e stile di gioco, per farsi conoscere dalla piazza e dai media, con una scarsa capacità d'approccio all'italiano che non ha reso il resto più semplice.

Dall'esonero di Mazzarri a Mancini, per poi passare a de Boer, Vecchi e infine a Pioli. Stando alle recenti news Inter, non si fa che collezionare cambiamenti radicali, che siano in panchina o in società. Suning pare avere grandi progetti per il club nerazzurro ma, a poco più di due mesi dall'addio a Milano, de Boer torna a parlare al 'De Telegraaf', dicendo la sua su quanto accaduto. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Di certo non volevo andasse così. L'esperienza all'Inter mi ha tolto un bel po' di energie. Sono rimasto lì tre mesi ma soo sembrati un anno. Circa dieci giorni prima che iniziasse la stagione ho ricevuto la proposta di allenare l'Inter. Mi sono ritrovato anche a dover superare la barriera linguistica. Ogni cosa dunque è stata difficile. Infatti la preparazione l'abbiamo fatta in pratica durante il campionato. Speravo davvero l'Inter mi desse più tempo, soprattutto perché questa era l'idea iniziale. Sapevano che non ero un tipo di tecnico da progetto breve".

Inter, de Boer post esonero: "Sarebbe stato bello avere successo in un club mondiale"

L'amarezza resta ma nella vita di un tecnico occorre guardare sempre avanti. E' quello che sta facendo de Boer, che continua dicendo: "Sapevo fin dall'inizio che il progetto con l'Inter non sarebbe stato facile. I nerazzurri però rappresentano ancora un club di caratura mondiale e, avessi avuto successo, sarebbe di certo stato gratificante. Non credo il mio nome risulti danneggiato da quest'esperienza".

MERCATO - "Ho ricevuto offerte già due giorni dopo il mio esonero. Ho però deciso di riprendere a lavorare dalla prossima stagione. Quattro o cinque squadre mi avrebbero voluto in panchina. Al momento però ho scelto me stesso e credo aspetterò maggio".